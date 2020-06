Un uomo è stato arrestato in Pakistan per l’omicidio di un padre e di un figlio che vivevano accanto a lui per presunto furto della password Wi-Fi.

La polizia ha riferito ai media che è in corso un’indagine e l’uomo arrestato sembra piuttosto sospetto anche per altri motivi. I parenti delle vittime affermano di aver ricevuto minacce di morte dall’indagato, in seguito ad una serie di discussioni avvenute quasi due mesi fa. Il sospettato, chiamato dalla polizia Qasim, al momento è anche accusato di aver inviato minacce di morte ad un altro figlio della vittima. Ciò che rende l’accusato così sospetto è anche la decisione di fuggire per evitare l’arresto.

Catturato dalla polizia nella città di Shah Latif, al momento dell’arresto, Qasim ha confessato di aver ucciso i suoi vicini, secondo alcune voci. La vittima più anziana, identificata come Farooq, lavorava in un’acciaieria della città. Mentre suo figlio, identificato come Haris, era uno studente dell’Università di Karachi. L’uso del WiFi di qualcun altro senza consenso non è illegale in Pakistan, ma alcuni potrebbero vederlo come una fatwa islamica a causa della sentenza del 2016 secondo cui “il furto del WiFi è un atto che compromette la condotta religiosa di una persona”. Ovviamente, sono per lo più supposizioni per ora.

Secondo PakWired, il Dipartimento per gli affari islamici e le attività di beneficenza di Dubai (IACAD) ha dichiarato che rubare il WiFi è una “fatwa moderna” – un’opinione legale non vincolante della legge islamica – e potrebbe essere un reato punibile. La IACAD afferma: “Non è permesso alle persone di usare ciò che appartiene agli altri senza pagare o senza la loro autorizzazione. Pertanto, Internet dovrebbe essere utilizzato solo dopo essersi abbonati al servizio.” Queste congetture restano tali considerando che pur avendo confessato, il sospettato è fuggito subito dopo.