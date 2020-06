Unieuro riparte da dove si era fermata nelle scorse settimane, una campagna promozionale incredibile, chiamata Sconti d’Estate, tramite la quale il cliente si ritrova davanti alla possibilità di acquistare prodotti di fascia alta con esborsi finali relativamente ridotti.

La soluzione che andremo a discorrere nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda; coloro che sceglieranno di completare l’acquisto dal divano di casa, inoltre, dovranno comunque pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, tranne che nel caso in cui abbiano effettivamente speso una cifra superiore ai 49 euro.

Unieuro: sorprese e sconti incredibili per gli utenti

Il volantino Unieuro parte prima di tutto dal Samsung Galaxy S20 Ultra, uno smartphone che non necessita in nessun modo di presentazioni e che, al giorno d’oggi, richiede comunque ancora un esborso di oltre 1299 euro per il suo acquisto. Restando sempre entro la fascia alta del mercato, ma spendendo molto meno, l’alternativa è sicuramente rappresentata dall’ottimo Huawei P30 Pro, raggiungibile a 599 euro.

Le offerte ovviamente non si limitano alle suddette, gli interessati ai prodotti del settore potranno spendere non più di 300 euro per mettere le mani su Huawei P40 Lite, P40 Lite E, Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Asus ZenFone Max M1 o Wiko Y60.

Naturalmente sono disponibili anche altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, conoscetele nel dettaglio aprendo subito le pagine che trovate sul sito ufficiale del volantino Unieuro.