Trony riparte, in un momento così difficile per tutti, con un SottoCosto davvero ottimo, sia per varietà che per qualità degli sconti effettivamente applicati. La limitazione, che vogliamo ricordare dal momento in cui vorrete effettuare un acquisto, riguarda la disponibilità sul territorio nazionale; la campagna può essere sfruttata solo presso i negozi delle regioni Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Lombardia.

Gli acquisti, come potrete immaginare, non possono essere completati online sul sito ufficiale, in questo caso infatti è attiva una soluzione differente. Per maggiori informazioni in merito alle offerte Amazon e tutti i codici sconto, ricordatevi di ISCRIVERVI subito al nostro canale Telegram.

Trony: il volantino con il grande SottoCosto

Il SottoCosto fa paura, anche se comunque va ricordato che l’utente dovrà affrettare assolutamente la scelta, poiché le scorte disponibili in negozio appaiono essere limitate. Gli smartphone in promozione sono innumerevoli, partendo dalla fascia alta incrociamo l’ottimo Samsung Galaxy S20, un terminale in vendita a 799 euro, e tramite il quale si potranno raggiungere le più svariate operazioni.

Le occasioni migliori compaiono riducendo il prezzo finale di vendita, in questo caso infatti sarà possibile mettere le mani su LG K51s, LG K41s, Huawei P30 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A20e, Huawei P40 Lite, Wiko View 4, Oppo A72 e Galaxy A41.

Naturalmente all’interno del volantino Trony si scovano anche altre occasioni legate a categorie merceologiche completamente differenti, nell’eventualità in cui foste interessati, consigliamo comunque la visione delle pagine che potete trovare inserite direttamente nel nostro articolo. Potendo acquistare sul sito ufficiale, ricordate che sarà necessario pagare le spese di spedizione.