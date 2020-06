L’operatore virtuale PosteMobile ha nuovamente deciso di prorogare le offerte chiamate Creami Relax 100 e Creami Extra Wow 10 Giga, fino al 1° Agosto 2020.

Questa seconda offerta è stata anche aggiornata sul sito con la sua nuova velocità di navigazione fino a 300 Mbps in download. Ricordiamoci insieme cosa propongono le offerte appena menzionate.

PosteMobile proroga nuovamente Creami Relax 100 e Extra WOW 10 Giga

Partiamo subito con la Creami Relax 100 che offre ogni mese credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico dati che diventano 100 Giga dal 13° mese. Il prezzo è di 10 euro al mese per i primi tre rinnovi, 9 euro al mese per i successivi tre rinnovi e 8 euro al mese a partire dal settimo rinnovo. Dal settimo mese il prezzo scende a 8 euro al mese e dal tredicesimo mese il bundle dati passa a 100 Giga, grazie a un bonus mensile di 20 Giga che si aggiunge agli 80 Giga inclusi di base nel piano.

Questa offerta è disponibile sia negli uffici postali che online. Nel primo caso, è previsto un costo iniziale di 25 euro, mentre per gli acquisti online è previsto un costo della SIM scontato a 10 euro invece di 15 euro. L’altra offerta, la Creami Extra WOW 10 Giga comprende invece credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati al prezzo di 7 euro al mese.

Anche in questo caso, il costo della SIM è pari a 15 euro e il cliente dovrà sostenere una prima ricarica di almeno 10 euro per pagare il primo mese dell’offerta, che non è disponibile in cambio piano per i già clienti. Per scoprire nel dettaglio queste offerte o per vedere tutte le altre attualmente disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.