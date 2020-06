Attivare una passa a WindTre è davvero cosa semplicissima, sopratutto in un periodo storico in cui gli operatori stanno facendo letteralmente a gara nel lancio di campagne promozionali sempre più economiche ed alla portata del consumatore finale.

In parallelo all’operator attack chiamata Go 50 Top+, oggi vi parliamo della Go 50 Fire+, una passa a WindTre distribuita in questo periodo sottoforma di SMS attack. Gli utenti che vi potranno accedere saranno quindi coloro che riceveranno sul proprio numero di telefono il messaggio informativo, e che saranno poi costretti a presentarlo in negozio per richiederne l’attivazione (con corrispettiva richiesta di portabilità del numero originario).

Inizialmente il contributo da versare non è particolarmente elevato, poiché corrisponderà comunque a soli 10 euro, relativo all’acquisto della nuova SIM ricaricabile.

Passa a WindTre: la promozione che ognuno di noi vorrebbe attivare

All’interno della passa a WindTre si ritrovano comunque contenuti di pregevole fattura, non dimentichiamo infatti la presenza di 50 giga di traffico dati alla velocità massima attualmente disponibile, affiancati da minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque, finendo nel contempo su 200 SMS da poter inviare ad ogni numero sul territorio.

Il costo fisso corrisponde esattamente a 6,99 euro al mese, il pagamento dovrà avvenire precisamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, non è richiesto in nessun modo il conto corrente o la carta di credito non ricaricabile.

A differenza di altre offerte WindTre, in questo caso la promozione non prevede alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, sarà possibile chiedere il recesso in un qualsiasi momento, anche entro i 24 mesi dalla data di attivazione.