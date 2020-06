La passa a Vodafone batte le offerte di MVNO e di Iliad con il lancio di tantissimi giga di traffico dati al mese, la promozione attualmente disponibile, e comunque richiestissima dalla popolazione italiana, è sicuramente la Special 50 Digital Edition, una soluzione economica raggiungibile da un buon numero di consumatori in Italia.

Ciò che rende speciale l’offerta, oltre al prezzo di soli 7 euro al mese da pagare direttamente tramite credito residuo, è sicuramente la possibilità di fruire di una serie di contenuti estremamente interessanti. I giga inclusi sono addirittura 50 al mese, con massima velocità raggiungibile di 600Mbps in download, affiancati comunque dal sostegno di SMS illimitati e minuti senza limiti, da utilizzare ad ogni modo verso tutti i numeri di telefono registrati sul territorio italiano.

Passa a Vodafone: la promozione è davvero incredibile

Considerando inoltre la totale assenza di vincoli contrattuali di durata, la Special 50 Digital Edition appare effettivamente come la migliore promozione in assoluto, peccato solamente che presenti limitazioni molto importanti in fase di attivazione. A conti fatti, la suddetta non potrà essere richiesta a prescindere dalla provenienza, ma potrà essere raggiunta esclusivamente dai consumatori che si ritrovano in uscita da Iliad o da un operatore virtuale, con annessa obbligatoria richiesta di portabilità del numero originario.

Il costo iniziale da sostenere non appare essere in nessun modo proibitivo, poiché comunque il cliente dovrà sostenere soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, senza altro tipo di pensieri. L’accesso alla promo è possibile in tutti i punti vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda.