Uno dei quattro sensori appartenenti alle fotocamere incluse nel nuovo OnePlus 8 Pro è dedicato ad un effetto molto particolare. Stiamo parlando della Color Filter Camera, la quale tramite la funzione Color Filter permette all’utente di vedere mediante la fotocamera attraverso alcuni tipi di plastiche o attraverso alcuni tipi di tessuti.

Come funziona la Color Filter Camera di OnePlus 8 Pro

La Color Filter Camera di OnePlus si basa su un sensore da 5 megapixel e funziona secondo il metodo di un qualsiasi sensore IR a infrarossi. Tramite il sensore sarà dunque possibile andare a vedere la lunghezza d’onda dell’infrarosso che passa attraverso determinati oggetti.

Questa componente permette dunque di vedere attraverso alcuni oggetti, soprattutto quelli di plastica sottile.

La nostra esperienza

Dopo vari test effettuati proprio su OnePlus 8 Pro, abbiamo deciso di mettere sotto torchio la Color Filter Camera per capirne l’effettivo utilizzo. Provando a sottoporvi un telecomando non sono venuti fuori effetti particolari, mentre con un HDD portatile qualcosa è sembrato spuntare fuori attraverso la scocca in plastica.

Passando invece la chiave-scheda di un’automobile, viene fuori tutto l’apparato interno con circuiti e quant’altro, quasi come se fosse stata sottoposta ai raggi X. Stessa cosa accada con un radiocomando dedicato ai droni, il quale mostra la sua parte interna in maniera molto nitida.

Conclusioni

La Color Filter Camera era stata descritta come incredibile e in grado di penetrare diverse tipologie di oggetti ma noi non abbiamo colto questa qualità così infallibile. Filtra dunque un po’ di delusione dopo i nostri test ma c’è comunque da dire che risulta molto interessante e carina per scatti più particolari. Infine sembra che qualcuno abbia definito pericoloso il sensore che in alcuni casi è stato disattivato.