MediaWorld non teme assolutamente le offerte di Unieuro e decide di rilanciare la sfida, in arrivo infatti alcune delle migliori promozioni del periodo, considerata la loro grande varietà, ovvero capacità di comprendere differenti categorie merceologiche.

La campagna attiva in questo momento risulta essere composta da tante sottocategorie, create appositamente dall’azienda per cercare di soddisfare il maggior numero di utenti possibili. Gli acquisti possono essere completati sia online che nei punti vendita, indipendentemente dalla strada intrapresa, comunque, è prevista la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, con pagamento rateizzato a partire dai prossimi mesi, a patto comunque che si spendano almeno 199 euro.

MediaWorld: le offerte sono tra le migliori del periodo

Il volantino MediaWorld affonda le proprie radici nel mondo della mobilità sostenibile, in un periodo storico in cui il Governo Italiano sta elargendo il cosiddetto Bonus Mobilità, tramite il quale gli utenti possono permettersi di risparmiare moltissimo, ecco arrivare una lunga serie di offerte appositamente pensate per l’occasione.

In aggiunta alle suddette, il cliente si ritrova a poter fruire di prezzi bassissimi su svariati prodotti, appartenenti a categorie merceologiche differenti, ma non legati al mondo degli smartphone; le migliori offerte riguardano appunto elettrodomestici, accessori per la casa, notebook e similari.

I volantini discussi nel nostro articolo non risultano essere attivi tutti nello stesso periodo, alcuni sono in scadenza qualche giorno prima di altri; il consiglio è comunque di valutare il tutto direttamente dal sito ufficiale dell’azienda.