Netflix, piattaforma californiana nata grazie a Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto del 1997, è divenuta dal 2013 la più quotata distribuzione di film, serie tv e cartoni animati di tutti i tempi. Difatti, sono ormai pochissimi coloro che non hanno mai osato entrare all’interno di essa, o peggio, la hanno bocciata categoricamente. Tra le ragioni di tale rifiuto troviamo più spesso i troppi impegni giornalieri che non permettono di vedere un’intera stagione di una serie. Queste ultime sono le più viste dagli amanti di Netflix con un po’ di tempo libero, i quali non aspettano altro che le nuove stagioni di Lucifer, Vis a Vis e The Witcher, ad esempio.

Lucifer, che si può definire come “la più sfortunata” per via del gran numero di eliminazioni dalla piattaforma, è probabilmente una delle serie più amate dell’anno. La nuova stagione porterà delle grandi novità come la trama e gli effetti speciali ottimizzati ma non si sa ancora nulla sul suo arrivo. Si vocifera che Lucifer arriverà addirittura ad una sesta parte.

Vis à Vis, è una serie televisiva originaria della Spagna e ambientata all’interno di un carcere femminile di alta sicurezza. È ormai risaputo che la stagione uscita da diversi mesi è stata dichiarata come ultima in assoluto. Per fortuna però ci sarà uno speciale spin-off chiamato Vis à Vis: El Oasis e che durerà probabilmente una o due stagioni.

Infine The Witcher, che ha esordito nel dicembre del 2019 con la prima stagione, arriverà con una seconda parte. Ma per ulteriori novità tornate a trovarci!