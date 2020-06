Iliad contro Vodafone, TIM e Wind TRE: ecco le due offerte e una sorpresa

Quando viene tirato in ballo un gestore come Iliad, le presentazioni possono essere anche lasciate da parte. Stiamo parlando infatti di un provider pluripremiato negli ultimi anni, dove è riuscito a distruggere qualsiasi forma di concorrenza con le sue offerte.

In un primo momento nessuno credeva che una nuova soluzione del genere potesse battere qualsiasi rivale, ma così è stato. Iliad infatti ha dimostrato di avere la benzina necessaria per arrivare quanto più lontano possibile, proprio come sta facendo tuttora. Le sue promozioni sono infatti ancora disponibili, e chiunque avesse in mente di voler cambiare gestore può farlo scegliendo il miglior compromesso possibile. Iliad sul sito ufficiale ha dunque lasciato disponibili due promozioni di primo livello, anche se quelli con una promozione contenente la navigazione Internet potranno beneficiare anche di una nuova sorpresa.

Iliad, sono ancora disponibili le due promozioni migliori del gestore: ecco quali sono e la nuova aggiunta

Tanti gestori hanno provato a contrastare Iliad ma senza troppo successo, viste soprattutto le offerte ancora disponibili sul sito ufficiale. Stiamo parlando della Giga 50 e della Solo Voce, promozioni che includono al loro interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili. La differenza è che la prima promozione permette di avere anche 50 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web.

Entrambe e poi si differenziano, ovviamente, anche per il prezzo che corrisponde rispettivamente a 7,99 e 4,99 € al mese per sempre. Tutti gli utenti che hanno poi una delle offerte di Iliad con navigazione Internet potranno finalmente usufruire di 4GB di traffico in roaming.