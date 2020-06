I nuovi clienti ho Mobile hanno a diposizione una tariffa che permette di ricevere ogni mese tantissimi Giga di traffico dati in 4G Basic. Il low cost di Vodafone offre la possibilità di richiederla a prescindere dal gestore di provenienza o dall’attivazione di una nuova linea. I clienti, dunque, dovranno semplicemente acquistare la nuova SIM ed effettuare la contestuale attivazione dell’offerta, la quale sarà in promozione soltanto fino al 30 giugno 2020.

ho Mobile offre 100 GB: ecco la nuova offerta del low cost di Vodafone!

La nuova offerta dell’operatore low cost di Vodafone è disponibile per tutti i nuovi clienti a soli 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro. I clienti che effettuano l’acquisto della nuova SIM ho Mobile, e la contestuale attivazione della nuova offerta solo dati, ricevono mensilmente 100 GB di traffico dati in 4G Basic. Non sono incluse soglie di minuti ed SMS. L’operatore, infatti, richiede una costo di 0,19 euro al minuto per ogni chiamata effettuata e di 0,29 euro per ogni SMS inviato.

L’attivazione può essere effettuata nei negozi del gestore o tramite il sito ufficiale, che consente di ricevere la SIM tramite corriere o di ritirarla in una delle numerose edicole convenzionate. Il costo da sostenere al momento dell’acquisto è di 22,99 euro e comprende:

la nuova SIM

l’attivazione

la prima ricarica, da utilizzare per sostenere il primo rinnovo della tariffa

La spesa di rinnovo è automaticamente addebitata dal gestore sul credito residuo che può essere conosciuto tramite il numero gratuito 42121. E’ possibile, inoltre, utilizzare l’app ufficiale per verificare i consumi effettuati.

Si ricorda che soltanto coloro che procederanno con l’attivazione entro il 30 giugno avranno la possibilità di ottenere la tariffa a un prezzo scontato, ma non è da escludere la proroga della promozione parte del gestore.