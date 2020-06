il gioco FIFA 21 si prepara ad approdare alla vista di tutti i fan dei simulatori calcistici. Offrirà il top per texture, carriera e gameplay. Dilettanti ed utenti dal forte spirito agonistico si potranno affrontare online ed offline su PC, PlayStation ed XBox oltre che sul mobile con una nuova versione del titolo da concedere presumibilmente in pasto alle soluzioni Google Stadia. Ci sono importanti novità da scoprire in vista della presentazione. Ecco tutto ciò che al momento sappiamo riguardo a prezzo, disponibilità dei bundle e data di uscita.

FIFA 21: anticipazioni sul nuovo gioco di calcio più atteso dell’anno

Lo scatenarsi della pandemia virale ha rallentato le cose anche nel contesto delle opere di sviluppo dei grandi titoli videoludici. Fifa 21 non ha fatto sicuramente eccezione, con EA Sports costretta a sospendere la scrittura del codice operativo per alcune settimane. Nonostante questo si preannunciano novità esilaranti entro il prossimo autunno. Con un accesso anticipato previsto per il 20 – 21 settembre di quest anno il gioco potrebbe arrivare per tutto il 25 settembre 2020.

Nel complesso offrirà un sostanziale aggiornamento rispetto alla versione precedente. Immagini e scene più definite pronte a sbarcare in anteprima sulle console next-gen di Microsoft e Sony (vedi PlayStation 5) con tre versioni del gioco indicate secondo questo schema:

Standard Edition

Champions Edition

Ultimate Edition

Bundle differenziati che aggiungono via via sempre più extra gioco in rapporto al prezzo di vendita stimato in 69,99 euro per la versione base, 89,99 euro per la variante Champions Editioni e di ben 99,99 euro per quella completa. Le funzionalità aggiuntive includono upgrade alla modalità carriera nonché aggiunta di profili Gold ed icone personalizzate per differenziarsi dalla massa.

Come già detto sarà possibile giocare online ed offline mettendosi alla prova contro l’intelligenza artificiale di gioco oppure contro i propri amici con collegamento via LAN o su Internet tramite i propri profili su console e PC.