Expert rilancia un volantino fortemente interessante inserendovi tantissime offerte e prezzi alla portata anche degli utenti meno abbienti, in questo modo il risparmio è assicurato, e sarà possibile acquistare anche prodotti dalla qualità decisamente elevata.

La campagna promozionale corrente, a differenza di quanto abbiamo visto da Euronics e Trony, può essere fruita in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, e sul sito ufficiale. Nel secondo caso le spese di spedizione sono da considerarsi a pagamento, sarà possibile risparmiare solo nel momento in cui si opterà per una consegna diretta al negozio (non al domicilio).

Volantino Expert: il risparmio è dietro l’angolo

L’attenzione viene subito catturata da uno dei migliori prodotti in circolazione, il Motorola Edge, ottimo rapporto qualità/prezzo per un terminale bellissimo da un punto di vista estetico, ed allo stesso tempo performante, se considerata comunque la richiesta finale di 699 euro.

L’altro grande dispositivo che ci sentiamo di consigliarvi quasi ad occhi chiusi è sicuramente lo Xiaomi Mi 10 Lite, nuovissimo, appena sbarcato sul territorio italiano, ha rapito gli utenti con il suo prezzo di 399 euro e le prestazioni da urlo (sopratutto a quella cifra).

Non mancano ad ogni modio soluzioni intermedie, come Galaxy Note 10 Lite a 499 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, per finire con un buon Galaxy A71 attualmente in vendita a 399 euro.

Scoprite tutte le offerte ed i prezzi del volantino Expert, attualmente attivi ovunque sul territorio, aprendo le pagine che trovate qui sotto.