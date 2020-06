Euronics a volte è davvero imprevedibile, gli utenti in questo periodo possono davvero fare affidamento su un volantino, chiamato il Black Friday d’Estate, tramite il quale raggiungere l’acquisto di tanti prodotti con prezzi al livello della promozione più attesa dell’anno.

La campagna promozionale corrente risulta essere disponibile in esclusiva nei punti vendita di proprietà dei soci Dimo e Tufano, quindi gli acquisti non saranno effettuabili sul sito ufficiale o altrove in Italia (salvo indicazioni differenti).

Volantino Euronics: con il Black Friday il risparmio è assicurato

Il volantino Euronics fa risparmiare moltissimo tutti i consumatori italiani, grazie ad una campagna ricchissima di occasioni, l’utente si ritrova a poter mettere le mani su un numero davvero crescente di prodotti dal prezzo in linea con le più rosee aspettative.

Il top di gamma più richiesto del momento resta sicuramente essere il Samsung Galaxy S20, in vendita a 749 euro nella versione no brand, rappresenta sicuramente un buonissimo compromesso per risparmiare e per godere di prestazioni davvero elevate.

Non mancano comunque offerte leggermente più economiche, come Galaxy Note 10 Lite in vendita a 479 euro, Huawei P30 a 399 euro, Oppo Reno 2 raggiungibile a 369 euro, per finire poi con Huawei P40 Lite a 249 euro o Galaxy A51 a 279 euro.

Il volantino Euronics è rappresentato da questo e da moltissimo altro ancora, se siete incuriositi dalle offerte della campagna promozionale, approfittate subito delle pagine che trovate qui sotto.