CoopVoce stupisce: è il turno di due nuove ChiamaTutti, si parte da 5 euro

Quando Coop ha lanciato il suo gestore di fiducia, tutti hanno nutrito fin da subito pareri discordanti. C’era chi credeva che il dominio sarebbe stato assicurato per gli anni seguenti e chi credeva che sarebbero stato un flop assoluto.

CoopVoce è andato a corrente alternata, dimostrando di poter stare dietro ai grandi gestori così come di poter sparire da un momento all’altro. I primi anni non sono stati di certo semplice, visto che la branca dei gestori virtuali è popolata da tantissime soluzioni. Le offerte di questo provider poi non mostravano troppi contenuti, e questo non faceva che allontanare il pubblico da una sua possibile scelta. In seguito però la strategia è stata rivista, fino a far diventare CoopVoce uno dei gestori di punta del panorama della telefonia mobile italiana.

CoopVoce stupisce ancora: arrivano ufficialmente la ChiamaTutti TOP 30 e la ChiamaTutti Easy+ con tutto incluso

CoopVoce ha dimostrato ampiamente di poter battere chiunque con le sue offerte, le quali negli anni sono nettamente migliorate. Ora le due promo di punta sono la ChiamaTutti TOP 30 e la ChiamaTutti Easy+, entrambe con tutto incluso.

La prima include il meglio al suo interno: ecco infatti minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 30 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il tutto per 9 euro al mese per sempre.

La Easy+ invece offre 1000 minuti verso tutti gli utenti, 300 SMS ed infine 3 giga di traffico dati in 4G per la navigazione. Il prezzo mensile corrisponde a soli 5 euro per sempre. Entrambe le promo possono essere sottoscritte anche dai già clienti.