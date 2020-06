Comet prova a cambiare campagna promozionale adeguandosi a quelli che sono gli usi del settore della rivendita di elettronica, il volantino attuale, chiamato Extreme Days, nasconde al proprio interno 14 giorni di pura follia.

Una soluzione da oltre 35 pagine attende tutti i consumatori che vorranno avvicinarsi all’acquisto di un nuovo dispositivo di tecnologia, i prezzi appaiono essere decisamente favorevoli per la maggior parte di noi, con la promessa di poterli completare sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale (peccato solamente che le spese di spedizione non siano incluse).

Al superamento di una determinata soglia di spesa, inoltre, da segnalare la presenza del classico finanziamento senza interessi, con pagamento rateizzato a Tasso Zero.

Comet: questo volantino Extreme Days fa sognare gli utenti

Comet ritorna in auge puntando moltissimo sul settore della telefonia mobile, a rappresentare la fascia alta del mercato incrociamo veri e propri top di gamma da non perdere di vista, come Samsung Galaxy S20 (in vendita a meno di 800 euro), senza dimenticare l’incredibile Huawei P40 Pro (disponibile a 1049 euro), o il buon vecchio Huawei P30 Pro, oggi acquistabile a meno di 600 euro.

Restando entro un prezzo non particolarmente elevato si possono anche scoprire varie occasioni più o meno interessanti, non trascuriamo infatti la presenza di Oppo Reno 2, Oppo Reno 2Z, Oppo A5 2020, Oppo A9 2020 o Galaxy A51. Ogni altra informazione in merito ad un volantino Comet che vuole sicuramente dire la sua, la trovate qui sotto.