WindTre si è calata perfettamente, dopo la creazione del nuovo brand unico, nel mondo della telefonia mobile, riuscendo a lanciare un’ottima serie di offerte dai prezzi altrettanto interessanti per la maggior parte degli utenti presenti sul territorio nazionale.

Fino al 22 giugno, al netto di eventuali e probabili proroghe, WindTre sta continuando a proporre una campagna winback rivolta agli ex-clienti, quindi sottoforma di SMS attack, in parallelo alla distribuzione di offerte vere e proprie operator attack. Entrambe richiedono necessariamente la portabilità del numero originario, nonché il pagamento di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile (nulla è invece l’attivazione della promozione).

WindTre: le nuove promozioni

La Go 50 Fire+ è la soluzione in distribuzione tramite SMS testuale ad personam, può essere attivata solamente sul numero di telefono che ha ricevuto il messaggio, prevede un costo fisso di 6,99 euro al mese, per accedere comunque a 50 giga di traffico dati, 200 SMS da poter utilizzare verso tutti e illimitati minuti da inviare ad ogni numero in Italia.

Nel caso in cui, invece, si provenga da Iliad o da un operatore virtuale, è ad oggi disponibile anche la Go 50 Top+, praticamente la stessa promozione (per il bundle incluso al suo interno), ma tramite la quale l’utente si ritroverà a pagare soli 5,99 euro al mese. Se si vorranno raddoppiare i giga, segnaliamo comunque la possibilità di attivare la Go 100 Top+ Easy Pay, con addebito diretto su conto corrente o carta di credito, anch’essa in vendita a 5,99 euro, ma proprio con 100 giga di traffico dati da utilizzare sia in Italia che all’estero.