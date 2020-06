Sono sempre di meno – forse non esistono nemmeno più – le coppie che possono evitare l’utilizzo di WhatsApp nella vita quotidiana. Se la chat di messaggistica è importante per le amicizie o per il lavoro, in campo sentimentale diventa fondamentale.

WhatsApp, il metodo per spiare in gran segreto tutte le chat del partner

Sono diversi i punti di vista nella relazione tra WhatsApp ed la sfera amorosa. Nel corso di questi anni, il numero delle coppie che si forma tra una conversazione e l’altra è sempre maggiore. Allo stesso tempo però, suo malgrado, WhatsApp è testimone anche di diverse rotture.

La paura di essere traditi coinvolge in una maniera o nell’altra anche WhatsApp. L’esperienza quotidiana ci dice che le persone che tentano di spiare lo smartphone del partner alla ricerca di dettagli su un eventuale tradimento sono più di quanto si pensi.

La maggior parte degli utenti, per intercettare le conversazioni del partner, si affida alla lettura diretta dei messaggi dallo smartphone altrui. Ovviamente questa soluzione può essere considerata la più semplice, ma non sempre è risolutiva. C’è da considerare un fattore non secondario: alla presenza di comunicazioni sospette, chi ha la coscienza sporca tende ad eliminare ogni contenuto anche minimamente sospetto.

E’ stato da poco scoperto però un metodo per spiare real time tutte le chat del partner. Basta sfruttare al meglio una piccola anomalia di WhatsApp Web. La piattaforma desktop della chat, infatti, consente una libera sincronizzazione delle chat da smartphone a pc senza password o altro genere di autorizzazione. Per essere sempre aggiornati sulle comunicazioni del partner è necessario avere, anche per pochi secondi, a disposizione lo smartphone di costui o costei e sincronizzare tutte le conversazioni su pc.