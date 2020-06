In diversi casi le persone notano tutti gli aspetti positivi delle applicazioni, come ad esempio WhatsApp. La nota piattaforma di messaggistica istantanea è diventata famosa grazie a tutte le possibilità che offre ogni giorno. La prima è ovviamente quella di tenersi in contatto con chiunque senza problemi mediante dei semplici messaggi e molto altro. Dopo pochi anni dalla sua nascita sono state aggiunte infatti anche chiamate e videochiamate, le quali ad oggi sono di fondamentale importanza.

Ci sono poi tantissime altre funzioni che hanno reso WhatsApp la migliore applicazione nonché la più scaricata in assoluto. Questo però prescinde da tutti quelli che sono i problemi che la piattaforma si ritrova ad affrontare ordinariamente. Purtroppo questi non dipendono direttamente dal colosso colorato di verde, ma dagli utenti che in alcuni casi risultano più che indisciplinati.

WhatsApp, lo spionaggio ritorna: adesso esiste un applicazione che permette di capire quali sono i vostri movimenti

Molti utenti si concentrano su quelle che sono le truffe che girano in chat su WhatsApp, senza sapere che però esistono anche altre problematiche. Una di queste è lo spionaggio, il quale è stato debellato diverso tempo fa visto che le applicazioni non funzionano più. Ci sarebbe però una nuova soluzione, la quale in alcuni casi sarebbe stata testata anche da qualche nostro lettore.

Whats Tracker permette infatti di venire a conoscenza dei vostri movimenti, conoscendo orario preciso di entrata e di uscita senza problemi. Il tutto avviene con una notifica istantanea in merito agli utenti che scegliete di monitorare durante la giornata.