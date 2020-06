Vodafone continua a stupire sia gli utenti che tutte le realtà del settore con una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, la Special 50 Digital Edition viene giustamente considerata una delle migliori in assoluto per la combinazione contenuti/prezzo, non per la disponibilità per gli utenti.

Esattamente in linea con il trend del momento, la suddetta promozione risulta essere distribuita in due modi differenti: operator attack o SMS attack. Nel primo caso la possono richiedere solamente coloro che si ritrovano in uscita da un operatore virtuale o da Iliad; nel secondo, invece, dovranno ricevere direttamente sul proprio smartphone il messaggio da presentare direttamente in negozio. Indipendentemente da tutto questo, la portabilità è sempre obbligatoria, come l’acquisto della SIM ricaricabile, ad un costo fisso di 10 euro.

Passa a Vodafone: la promozione continua a stupire

La passa a Vodafone nasconde comunque al proprio interno un bundle a dir poco invidiabile, l’utente che la attiverà potrà raggiungere 50 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, con annessi illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri, nonché SMS senza limiti da inviare ad altri consumatori.

Il prezzo fisso, da versare direttamente tramite credito residuo, corrisponde esattamente a 7 euro al mese, in fase di attivazione vi potrebbe venire proposto il pagamento tramite conto corrente o carta di credito, ricordate ad ogni modo che lo dovrete considerare solo come un plus, nulla di obbligatorio. Allo stesso modo è da considerarsi completamente assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, l’utente potrà abbandonare l’azienda quando e come vorrà, senza costi aggiuntivi.