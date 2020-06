Le spese legate alle utenze domestiche sono certamente le uscite di denaro che maggiormente gravano sulle spalle degli italiani, i quali si trovano a dover corrispondere spesso cifre molto elevate composte da spese fisse e variabili che non lasciano davvero scampo.

Come se non bastasse, a seguito della richiesta del governo italiano di ridurre i canon per il secondo semestre del 2020 in modo da dare un sospiro alle famiglie più a rischio, le varie aziende non hanno espresso un parere molto positivo e accondiscendente, ecco perchè dunque si rende necessario saper leggere a dovere gli importi ricevuti in modo da capire quali comportamenti regolare per abbassare i costi.

Dal momento che però questa pratica da attuare non è poi così immediata, Sostariffe.it ha stilato un elenco con 5 passaggi da svolgere per interpretare correttamente le bollette ed evitare di pagare importi gonfiati.

5 regole davvero d’oro

Il sito Sostariffe si occupa di comparare varie offerte per riuscire a scegliere sempre quella migliore, ha deciso quindi di evidenziare 5 dettagli per utili a contenere i costi delle bollette, vediamoli insieme: