Unieuro shock, con il nuovo volantino l’azienda è perfettamente in grado di ridurre al massimo i prezzi di vendita dei prodotti più interessanti, ed allo stesso tempo fornire all’utente tantissime possibilità per risparmiare, anche stando comodamente seduto sul divano di casa propria.

La campagna promozionale chiamata Sconti d’Estate nasce proprio da qui, un volantino Unieuro ricchissimo di occasioni e di riduzioni di prezzo, tramite il quale il cliente si avvicina moltissimo alla tecnologia di ultima generazione, potendo contare su innumerevoli offerte. Gli acquisti effettuati sul sito ufficiale, ad ogni modo, prevedono la possibilità della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto comunque che si spendano almeno 49 euro.

Volantino Unieuro: quando il risparmio è davvero incredibile

Il volantino Unieuro è questo, un buonissimo insieme di offerte e di sconti applicati sulle più svariate categorie merceologiche, a partire proprio dal mondo degli smartphone.

Le migliori occasioni appartengono indiscutibilmente alla fascia bassa dello stesso, non trascuriamo infatti la presenza dei vari modelli del calibro di Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Wiko Y60, Asus Zenfone Max Pro M1, Huawei P40, P40 Lite E e simili, tutti in vendita a meno di 300 euro. I più interessanti sono però altri, Galaxy S20 Ultra o Huawei P30 Pro sono terminali di primissima fascia, l’utente potrà spendere 1299 o 599 euro per acquistarli una volta per tutte.

Se incuriositi dalla campagna promozionale discussa nel nostro articolo, invitiamo la visione delle pagine che potete trovare direttamente sul sito ufficiale.