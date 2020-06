I consumatori sono sempre alla ricerca della tariffa telefonica perfetta perché grazie all’arrivo dei vari operatori telefonici virtuali i costi delle tariffe sono decisamente minori rispetto agli anni precedenti, e in questo periodo ad offrire delle offerte super low cost è proprio Tiscali Mobile. Tantissimi consumatori hanno apprezzato notevolmente le sue proposte telefoniche perché sono differenti e per esigenze diverse, così da soddisfare tutti i suoi eventuali nuovi clienti.

Offerte telefoniche super low cost: quelle di Tiscali Mobile sono molto gettonate

L’operatore virtuale si differenzia dagli altri MVNO in questo caso perché per attivare le sue proposte telefoniche non è necessario provenire da uno specifico gestore telefonico e, dunque, tutti possono attivarle. In particolare, la tariffa telefonica base sembra essere molto gettonata perché in tanti non hanno bisogno di contenuti prosperosi. Ha un costo di soli 2,99 Euro ed è possibile usufruire di 1GB di traffico dati per la navigazione in rete e 60 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili.

L’altra tariffa telefonica molto gettonata è conosciuta con il nome di Smart 30GB 4G ed è possibile usufruire di 30GB di Internet, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri nazionali. Il canone mensile da sostenere questa tariffa è di 8,99 Euro.

Sul sito ufficiale dell’operatore telefonico virtuale Tiscali Mobile ci sono altre offerte da prendere in considerazione, in una pagina apposita ci sono tutte le informazioni necessarie da consultare prima di procedere con l’attivazione. Coloro interessati ad una tariffa possono procedere con l’attivazione online o chiamando il numero verde.