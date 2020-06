Oggi è il grande giorno del ritorno della Serie A. Dopo la pausa dettata dal Covid lunga più di tre mesi, su Sky va di nuovo in scena il grande calcio nostrano. Da qui alla fine dell’estate, non mancheranno certo gli appuntamenti per gli appassionati. Per l’occasione, la piattaforma satellitare ha messo in campo una nuova ed ancora più vantaggiosa offerta streaming.

Sky, le migliori partite della Serie A con l’offerta streaming

Gli utenti che non si vogliono perdere nemmeno una partita del campionato possono fare affidamento al servizio NOW TV. La piattaforma nasce come principale alternativa allo streaming illegale dell’IPTV. I clienti avranno la facoltà di accedere ai principali contenuti di Sky senza una parabola, ma soprattutto con costi più bassi e senza il classico vincolo d’abbonamento.

Per quanto concerne la Serie A, con NOW TV è possibile attivare il ticket Sport (che oltre al campionato italiano prevede anche Champions League, Premier League, NBA e Formula 1). Il costo mensile dell’offerta si attesta sui 29,99 euro.

In aggiunta allo Sport però c’è altro. I clienti, infatti, potranno scegliere anche un pacchetto a scelta tra i ticket Intrattenimento, Serie tv e Cinema. In questa circostanza, il prezzo base di NOW TV sarà di 9,99 euro. Presente anche un’altra promozione che racchiude tutti e tre i pacchetti ora citati al costo mensile e fisso di soli 19,99 euro.

La disponibilità di NOW TV garantisce piena copertura per la visione sia su smartphone, che su tablet, così come sulle principali Smart TV e sui dispositivi fissi.