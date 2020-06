Finalmente la serie A torna in campo dopo il lungo stop causato dalla pandemia di coronavirus. È giunto il turno del campionato dopo che la coppa Italia ha visto andare in scena semifinale e finale che ha visto il Napoli di Rino Gattuso trionfare sulla Juve degli ex Sarri e dell’ormai prossimo partente Higuain.

Si giocherà dunque il recupero della 25^ giornata lasciata a metà proprio a causa delle prime avvisaglie di diffusione dell’infezione; rientro “soft” con sole quattro partite in questa “settimana di ritorno” come la stessa Lega Calcio l’ha definita. Come sempre, soprattutto ora che le gare di campionato andranno giocate a porte chiuse, le partite saranno visibili su SKY e DAZN.

SKY o DAZN: dove vedere le partite di Serie A

Le quattro partite rimanenti della 25^ giornata si giocheranno tra sabato 20 giugno e domenica 21, in entrambe le giornate sono previste due fasce orarie; una alle 19:30 e l’altra alle 21:45. La giornata si apre con lo scontro tra Torino e Parma sabato alle 19:30 trasmesso da Sky, a cui segue Verona–Cagliari, unica partita della giornata trasmessa su DAZN.

Nella giornata di domenica invece torna in campo l’Atalanta di Gasperini che guida la volata al quarto posto valevole la zona Champions, inseguita dalla Roma a tre punti di distanza; la Dea di Bergamo ospiterà il Sassuolo di mister De Zerbi. La giornata vedrà calare il sipario con l’Inter che ospita a San Siro la Sampdoria di Ranieri con i nerazzurri che proveranno a cementificare il terzo posto e magari cogliere l’occasione se dovesse presentarsi. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta sui canali della piattaforma via cavo.