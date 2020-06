Lo smartphone è diventato, ormai, un’estensione della nostra quotidianità. Lungi dall’essere considerato un semplice strumento per intrattenersi e per tenersi in contatto con amici e parenti lontani, questo dispositivo viene sempre più spesso utilizzato come vero e proprio strumento di lavoro, sostituendo il PC ed il laptop quando, per esempio, si è in viaggio – o comunque in movimento.

Ciò lo si deve non solo alle tecnologie implementate, tra cui schermi più grandi e processori potenti che permettono allo smartphone di raggiungere elevate prestazioni anche quando deve gestire un maggior carico di lavoro, specie se in multi-tasking; quanto anche agli accessori (come le numerose tastiere che possono essere agganciate allo smartphone, agevolando, semplificando e velocizzando il processo di scrittura su di un dispositivo di piccole dimensioni) e, soprattutto, alle applicazioni.

Ora, di applicazioni per lavorare sullo smartphone, dove con ciò intendo la redazione e la modifica di documenti e presentazioni, ne esistono a bizzeffe. Non tutte però, garantiscono una più efficiente esperienza d’uso, e non tutte offrono tutte le funzionalità necessarie per lavorare ad un documento PDF. Se sei alla ricerca di un’ottima app che ti permetta di leggere, modificare, convertire, compilare, firmare e condividere un file PDF da un unico posto, allora sei nel posto giusto. La risposta alla tua domanda potrebbe essere PDFelement, una delle migliori applicazioni per l’editing di documenti PDF.

PDFelement, la migliore app per smartphone per modificare documenti PDF

PDFelement è un’app gratuita disponibile sia per smartphone e tablet Android che per iPhone. Questo servizio offre una serie di funzionalità gratuite per la modifica di documenti PDF, e questo kit può essere ulteriormente esteso acquistando l’apposita licenza, che offrirà l’accesso a tutte le funzionalità e garantirà, dunque, tutto il necessario per modificare il testo in modo creativo e professionale.

Con PDFelement si può lavorare ad un documento PDF in modo facile e veloce. E’ possibile, per esempio, aggiungere o cancellare testo ed immagini, modificare il tipo, le dimensioni ed il colore dei caratteri, evidenziare, sottolineare o barrare il testo, aggiungere delle annotazioni, anche a mano libera attraverso l’apposito strumento per il disegno. Il tutto, per mezzo di un’interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo.

Basterà cliccare sull’icona dedicata agli strumenti (quella a forma di penna, per intenderci) per accedere a tutti i tool disponibili ed apportare le modifiche desiderate. Per modificare un testo e cambiarne, per esempio, il font o il colore, basterà selezionare il testo desiderato e l’app mostrerà automaticamente le funzionalità disponibili.

E ancora, è possibile compilare il documento, inserendo un timbro od una firma. In questo ultimo caso, ricordiamo la possibilità di inserire una firma a mano, oppure di acquisire una firma dall’immagine, scattando una foto della propria firma su foglio. Sarà poi l’app ad effettuarne una scannerizzazione, digitalizzarla e apporla al documento. A proposito di documenti PDF e fotocamera: è anche possibile scannerizzare documenti con la fotocamera dello smartphone e crearne una copia PDF. Tutto all’interno dell’app PDFelement.

E’ poi anche possibile convertire il documento in altri formati, così da renderlo leggibile anche per chi non dovesse essere in possesso di un software dedicato alla lettura e alla gestione dei documenti PDF. In questo caso, i formati supportati sono molti, tra cui anche quelli più ricorrenti, come Microsoft Word, Excel, PowerPoint, HTML, Text, RTF ed immagini.

L’app permette anche di modificare l’ordine delle pagine, nel caso si abbia a che fare con un documento composto da più pagine, semplicemente trascinandole. Oltre a modificarne l’ordine, è anche possibile modificarne l’orientamento (orizzontale o verticale), o estrarre singole pagine per poi condividerle sulle piattaforme supportate, come iCloud Drive, DropBox, Google Drive, OneDrive e Box.

Infine, ma non meno importante, PDFelement supporta diverse lingue, tra cui anche l’italiano. Ogni sezione dell’app è perfettamente tradotta e ciò consente anche ai meno esperti di capire facilmente in cosa consistono le funzionalità offerte, qualora l’icona di tale funzionalità dovesse essere poco chiara. Puoi scaricare gratuitamente PDFelement per Android o iOS e iniziare sin da subito a modificare i tuoi documenti PDF.