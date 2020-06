Uno dei motivi per cui i fan apprezzano il marchio OnePlus sono i regolari aggiornamenti software che la società rilascia per OxygenOS. La società ha ora iniziato a rilasciare l’aggiornamento OxygenOS Open Beta 15 per i modelli OnePlus 7 e 7 Pro.

Una delle caratteristiche principali di questo nuovo aggiornamento è l’opzione per attivare / disattivare la modalità scura dell’interfaccia utente. Il pulsante di attivazione è accessibile sulla barra delle notifiche, insieme ad altre opzioni di attivazione rapida.

OnePlus 7 e 7 Pro potranno utilizzare nuove funzioni

Oltre alla nuova modalità scura, il nuovo aggiornamento offre anche una correzione per i bordi delle schede delle app nella schermata delle app recenti. Inoltre, l’aggiornamento introduce una correzione per il problema di lampeggiamento dello schermo dopo aver bloccato il dispositivo. Anche il logo del marchio OnePlus è stato aggiornato per un look rinnovato.

Anche l’accuratezza del contapassi per la registrazione dei movimenti è stata migliorata. Inoltre, l’aggiornamento OxygenOS Open Beta 15 introduce anche Android Security Patch per giugno 2020. Questa è l’ultima patch di sicurezza rilasciata da Google per il sistema operativo Android. Infine, l’app di chiamata ora mostra un elenco di contatti chiamati di frequente nell’interfaccia di composizione numerica dell’app.

Gli utenti di OnePlus 7 e 7 Pro che eseguono la build open beta di OxygenOS ora ricevono l’aggiornamento Open Beta 15 tramite OTA. Gli utenti che eseguono build stabile possono anche installare manualmente il nuovo aggiornamento scaricando il pacchetto di aggiornamento quando diventa disponibile. Il pacchetto può essere installato manualmente senza perdita di dati. Tuttavia, tali utenti non potranno tornare alla versione stabile senza perdita di dati.