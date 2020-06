Secondo le ultime indiscrezioni, lo smartphone Moto G7 Play potrebbe presto ricevere il tanto atteso aggiornamento al sistema operativo Android 10.

Il termine Play viene dato dal colosso per associare tutti i dispositivi delle fasce più basse, come lo smartphone in questione. Solitamente questo appellativo è sinonimo di una minore frequenza di aggiornamenti, ma non questa volta. Ecco i dettagli.

Motorola G7 Play riceverà presto l’aggiornamento ad Android 10

Sembrerebbe che un aggiornamento con la versione stabile di Android 10 abbia già cominciato a girare, a partire dal Brasile, a distanza di poco più di un mese dallo stesso avvenimento su Moto G7 e G7 Power. La versione del firmware porta il codice QPY30.52-22, ma non è detto che sia lo stesso anche in altre parti del mondo. In ogni caso, il primo passo è stato fatto. Ora si tratta solo di aspettare che il rilascio si espanda gradualmente nelle altre regioni geografiche.

Vogliamo ricordarvi che gli altri due modelli della serie, lo”standard” e il “Plus“, hanno già ricevuto Android 10, poco più di un mese fa. Vi ricordiamo anche che il Moto G7 Play dispone di uno schermo da 5.7 pollici in HD+, monta un processore Snapdragon 632 con 2 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite MicroSD.

Sul retro dispone di una fotocamera da 13 megapixel mentre nella parte anteriore una fotocamera da 8 megapixel. La batteria è da 3.000 mAh e lo smartphone può essere acquistato ad un ottimo prezzo su Amazon Italia, su Amazon è attualmente proposto a meno di 240 euro, vedere per credere!.