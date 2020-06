MediaWorld mette paura a Trony e Expert con un volantino davvero incredibile, le offerte lanciate dall’azienda riescono a catturare l’interesse dei consumatori, proprio perché in grado di soddisfare quelle che sono le esigenze più impellenti del periodo che stiamo attraversando.

L’utente che si avvicinerà alla suddetta campagna promozionale avrà la possibilità di scoprire tante piccole occasioni, a partire dai tantissimi prodotti che permetteranno di ottenere il bonus mobilità, quali sono bici elettriche e monopattini. L’idea di MediaWorld è quindi di ripercorrere le necessità e le richieste dei consumatori, sopratutto in un periodo in cui l’attenzione è interamente catturata dalla suddetta categoria merceologica; i prezzi sono ottimi su svariati modelli.

MediaWorld: volantino pazzesco con tantissime offerte

MediaWorld, con questo volantino l’utente si ritrova a poter mettere le mani anche su elettrodomestici in linea con il periodo che si appresta ad arrivare, l’estate. Consapevoli del fatto che forse in tantissimi inizieranno a guardarsi attorno per sostituire i condizionatori, per prepararsi alla nuova stagione, gli uomini del marketing hanno infatti pensato di scontare i migliori modelli, favorendo ancora di più la compravendita dei prodotti di questo tipo.

Fa sicuramente scalpore la totale assenza dalle offerte del settore degli smartphone, solitamente fulcro centrale delle campagne, ultimamente è stato fortemente posto in disparte per fare spazio a categorie più richieste ed anelate dalla popolazione italiana.

I dettagli in merito alla corrente campagna promozionale li potete scovare direttamente qui sotto, tra le pagine del volantino.