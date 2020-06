Iliad vince ancora: la sorpresa dell'anno è disponibile ma solo per alcuni

Quando si parla di Iliad, non si può fare a meno che notare quanto sia cresciuto il gestore in soli due anni di attività. Quest’ultimo è riuscito in un’impresa che pochi altri hanno portato a termine, ovvero quella di racchiudere tantissimi utenti sotto la propria ala protettrice in soli due anni.

Ci sono oltre 5,5 milioni di persone tutte con una delle offerte di casa Iliad, che in ogni modo adesso vuole provare a difendere il suo fortino. Le campagne promozionali delle aziende rivali sono infatti imperversando e quindi il provider a scelto di lanciare una grande novità da offrire a tutti gli utenti con connessione web. Sono inoltre disponibili ancora sul sito ufficiale le due migliori promozioni che in molti di sicuro ricorderanno.

Iliad, sul sito ufficiale potete ancora sottoscrivere le due promo migliori del gestore per pochi euro

Sia la Solo Voce che la Giga 50 sono ancora disponibili sul sito ufficiale di Iliad così come presso gli Iliad Point installati nei centri commerciali. Queste due offerte includono al loro interno le migliori soluzioni possibili, visto che ci sono minuti ed SMS senza limiti.

La seconda promo però differisce dalla prima per via della presenza di 50 giga in 4G dedicati alla navigazione sul web. I prezzi corrispondono a soli 4,99 e 7,99 € al mese per sempre.

Una grande novità che interesserà tutti coloro che hanno già un’offerta Iliad con la navigazione web inclusa è quella venuta fuori ultimamente. I vecchi 2 giga di navigazione in roaming sono ormai un ricordo: si passa ufficialmente a 4 giga.