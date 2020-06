Iliad anche in estate cercherà di attirare dalla sua parte quanti più clienti possibili. L’operatore francese sta intraprendendo una battaglia oramai perenne con WindTre, Vodafone e TIM. A vantaggio di Iliad c’è il marchio di fabbrica: le promozioni low cost con soglie di consumo quasi illimitate.

Iliad, i clienti possono attivare queste due offerte direttamente dal sito

La migliore promozione di Iliad si conferma la Giga 50. I clienti al semplice prezzo di 7,99 euro avranno la facoltà di attivare una ricaricabile che comprende chiamate e messaggi senza limiti a cui si aggiungono anche 50 Giga la connessione web. La Giga 50, come risaputo, rappresenta la principale offerta dell’operatore. Tuttavia, però, i potenziali nuovi clienti possono ora attivare anche due ricaricabili direttamente dal sito internet.

Sul sito ufficiale del gestore è ancora presente la promozione Giga 40. I clienti che sceglieranno quest’offerta avranno a loro disposizione chiamate ed SMS illimitati con la presenza di 40 Giga per la navigazione internet. Sempre nell’offerta sono contemplati 4 Giga per la connessione roaming dai paesi esteri. Il prezzo della ricaricabile si attesta sui 6,99 euro a cui vanno aggiunti 10 euro per l’attivazione della SIM card.

In alternativa a Giga 50 ed a Giga 40 c’è poi anche la promozione Voce. Attraverso quest’offerta, con una spesa mensile di appena 4,99 euro, gli abbonati di Iliad potranno effettuare telefonate senza limiti sul suolo nazionale sia verso numeri fissi che verso numeri mobili. Proprio come per Giga 40 e per Giga 50, gli abbonati che sceglieranno la ricaricabile Voce dovranno aggiungere una quota di 10 euro una tantum per le spese di attivazione SIM.