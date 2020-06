L’operatore virtuale di Vodafone anche questo mese si schiera con il gestore francese Iliad e gli MVNO rivali proponendo ai loro clienti la sua migliore offerta a soli 5,99 euro al mese. Effettuando il trasferimento del numero a ho Mobile i clienti in questione possono usufruire ogni mese di straordinari contenuti senza dover andare incontro a costi eccessivi. Inoltre, hanno la possibilità di richiedere l’attivazione della tariffa sostenendo una spesa iniziale di soli 6,99 euro.

ho Mobile mira ai clienti Iliad e MVNO: incredibile offerta a soli 5,99 euro al mese!

L’offerta ho Mobile 5,99€ può essere richiesta soltanto dai clienti Iliad e MVNO che effettuano il trasferimento del numero. L’attivazione può avvenire attraverso il sito ufficiale del low cost ho Mobile che offre l’opportunità di ricevere la SIM tramite corriere o di ritirarla in una delle edicole convenzionate; oppure, tramite i 3000 punti vendita disponibili.

I clienti interessati ricevono ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e 70 GB di traffico dati in 4G Basic. Il tutto prevede una spesa mensile di soli 5,99 euro e include: il servizio di avviso e trasferimento di chiamata; il servizio di navigazione hotspot e l’sms ho. chiamato.

ho Mobile non richiede ulteriori spese e non vincola i suoi clienti. Ogni mese, quindi, è prevista esclusivamente la spesa necessaria per il rinnovo; ed è possibile richiedere la disdetta in qualsiasi momento, senza dover sostenere costi di disattivazione.

Il low cost di Vodafone permette di scaricare gratuitamente la sua app ufficiale, che offre la possibilità di richiedere il rinnovo anticipato della tariffa e monitorare i consumi effettuati.