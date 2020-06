Esselunga batte Unieuro con il lancio di un volantino che potremmo quasi definire pazzesco, al suo interno gli utenti trovano tantissime offerte e prezzo incredibilmente bassi, tramite i quali riuscire a spendere poco sui prodotti di qualità più elevata.

Il volantino Esselunga si ritrova caratterizzato da una promozione già vista ed apprezzata in passato, concernente la possibilità di mettere le mani su un prodotto pagandolo solamente 1 euro. Per raggiungerlo il consumatore deve solamente acquistare uno dei dispositivi contrassegnati, fatto questo in cassa aggiungerà la cifra necessaria e, in cambio, riceverà l’SBS Wax, uno speaker completamente wireless del valore di 39,90 euro.

Volantino Esselunga: tutti gli smartphone in promozione

Esselunga ha voluto fare le cose proprio in grande, nel volantino ha incluso offerte legate a tutte le categorie merceologiche, dagli elettrodomestici, alle televisioni, all’informatica, sino a parlare dei richiestissimi smartphone.

Quest’ultimi sono sempre al centro dei pensieri dei consumatori italiani, come ad esempio il Samsung Galaxy S20, uno dei modelli più desiderati di tutto l’anno. Oggi può essere acquistato con un esborso di 748 euro, il prezzo non è scontatissimo, ma comunque resta più che accettabile in confronto al listino.

Le occasioni più interessanti arrivano però nel momento in cui le richieste calano, il consiglio è sempre quello di puntare verso soluzioni del calibro di Huawei Y7 2018, Xiaomi Redmi 7A, Huawei P30 Lite, Galaxy A51 o Xiaomi Redmi 8, tutti in vendita a meno di 300 euro.