La tecnologia, con il passare degli anni, ha preso piede in ogni campo arrivando addirittura nel settore automobilistico. Stiamo parlando delle auto elettriche, così in costante crescita e sviluppo, da risultare talvolta addirittura invadenti.

Queste possiedono molti elementi a favore che contribuiscono alla sua scelta, ma anche tanti svantaggi da tenere bene a mente.

I vantaggi della tecnologia non sono pochi, essa ha ad esempio portato la chiusura elettrica del baule o l’apertura degli sportelli attivando il sensore di movimento e la chiave che collega elettronicamente la centralina. Tra gli altri pregi troviamo:

Riduzione consumi

Riduzione emissioni

Aumento del comfort a bordo

Nuove soluzioni pratiche di uso quotidiano

Incremento del livello di sicurezza

Aiuti alla guida

Riduzione incidenti

Auto elettriche: I punti a sfavore della tecnologia nelle auto

Tra le principali cause delle recensioni negative vi è in primo piano il prezzo, decisamente cresciuto. Le case sfruttano le economie di scala, provando a comprare dai grandi produttori mondiali dopo collaborazioni e partnership, alzando i prezzi sia dei veicoli che dei singoli optional per incrementare il loro margine, davanti ad una riduzione di costi. Ciò vale per gli impianti di intrattenimento che rendono il navigatore satellitare parte integrante ( del costo di 1.500 euro), quando uno portatile può costare al massimo 230-300 euro. Stessa cosa per gli impianti Hi-Fi e il climatizzatore bizona che impone anche l’acquisto di sedili riscaldanti e sistema di pre-riscaldo.

Questo avanzare imminente della nuova tecnologia nelle auto può determinare distrazione alla guida. Ecco quindi quali sono i principali svantaggi ai danni del cliente:

Prezzo più elevato dell’auto

Aumento della possibilità di problemi elettronici