WindTre sta facendo di tutto pur di accontentare i propri clienti ed impedire una “fuga” verso altre aziende, sopratutto in seguito al lancio di ottime campagne promozionali operator attack dal retrogusto veramente economico.

Proprio in questo periodo, infatti, l’azienda ha pensato di distribuire SMS, senza alcuna scelta logica (almeno così apparirebbe), tramite i quali offrire al cliente la possibilità di attivare una promozione davvero estremamente interessante, ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima.

WindTre: la promozione è estremamente interessante

La suddetta prende il nome di 100 Giga x Te Special, è una spettacolare soluzione da soli 7,99 euro una tantum, in grado di aggiungere 100 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, a quanto già previsto di base.

Non confondetevi, non è un’offerta mensile che si rinnoverà in automatico e che include anche SMS e minuti, ma nasce come idea di WindTre per agevolare la propria clientela nell’utilizzo della rete proprietaria, sopratutto pensando ad un periodo di vacanze in cui tanti di noi abbandoneranno la propria dimora.

Per aderirvi sarà necessario aver ricevuto il messaggio informativo sul proprio numero di telefono, a questo punto basterà rispondere con “Giugno” ed attendere a sua volta l’SMS di conferma. Il pagamento dei 7,99 euro previsti avverrà tramite credito residuo della SIM ricaricabile, trascorso il periodo indicato non verrà rinnovata, né si potrà richiederla nuovamente, si disattiverà in maniera completamente automatica.

Va ricordato, ad ogni modo, che i 100 giga attivati con la 100 giga xTe Special avranno priorità sui contenuti di base dell’offerta già presente sul vostro numero.