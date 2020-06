L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus è una delle migliori tariffe attualmente proposte dal nuovo gestore. L’attivazione è riservata soltanto ad alcuni clienti selezionati dall’operatore. Dunque, per poter usufruire degli eccezionali contenuti previsti dall’offerta è necessario effettuare il trasferimento del numero da Fastweb, PosteMobile o Iliad; o essere degli ex clienti Wind e, quindi, aver ricevuto uno degli SMS winback da parte del gestore.

WindTre Go 50 Fire Plus a soli 6.99€ al mese: ecco chi può attivare l’offerta!

L’attivazione della tariffa WindTre Go 50 Fire Plus può essere effettuata gratuitamente attraverso il sito ufficiale dell’operatore da tutti i clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile che decidono di procedere con il trasferimento del numero. Gli ex clienti che hanno ricevuto l’SMS da parte del gestore, invece, possono ottenerla recandosi in uno dei negozi entro il 22 giugno 2020.

La promozione prevede una spesa mensile di soli 6,99 euro e offre:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Sono inclusi nel prezzo anche i seguenti servizi:

il servizio di segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato

I clienti che effettuano l’attivazione in seguito al trasferimento del numero da uno degli operatori scelti da WindTre hanno la possibilità di ricevere la nuova SIM direttamente a casa. Grazie al servizio di video identificazione è possibile concludere l’attivazione in secondo momento, senza dover essere presenti alla consegna. Il costo da sostenere all’acquisto è di soli 10,00 euro, anche per i clienti che hanno ricevuto la proposta via SMS.