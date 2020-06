WhatsApp: il nuovo aggiornamento è davvero strepitoso, utenti felicissimi

WhatsApp riesce a proporre sempre il suo meglio soprattutto grazie agli aggiornamenti che risultano essere ormai una costante mensile. Ogni mese infatti gli utenti aspettano un nuovo update da parte del colosso, il quale puntualmente non tradisce le attese.

Le indiscrezioni poi vanno per la maggiore, visto che sono tanti i siti a riprendere in presa diretta le info provenienti da vari portali dedicati ai rumors. Spesso i sospetti si rivelano veri e gli aggiornamenti preannunciati arrivano a migliorare l’applicazione. WhatsApp nell’ultimo periodo avrebbe deciso di rimodernare la piattaforma, includendo diversi aggiornamenti interessanti. Tra questi anche la Dark Mode, soluzione che in molti hanno aspettato per diverso tempo e che è finalmente arrivata ormai da qualche mese.

WhatsApp, arriva il nuovo aggiornamento che apporterà una modifica interessante alla Dark Mode

Durante questi ultimi mesi si è parlato insistentemente di diverse indiscrezioni che riporterebbero ai prossimi aggiornamenti che WhatsApp ha intenzione di rilasciare. Stando a quanto dichiarato ultimamente, potrebbe arrivare una funzione che permetterà di utilizzare un solo account su più dispositivi in contemporanea. Questa però è storia vecchia, visto che oggi sono arrivate nuove notizie in merito ad una novità interessante.

Per quanto concerne infatti la Dark Mode, WhatsApp starebbe pensando di modificare il colore delle vignette dei messaggi. Queste potrebbero passare dal verde acceso che tutti conoscono attualmente ad un verde leggermente più attenuato. Non è ancora chiaro il perché WhatsApp abbia deciso di utilizzare un colore differente. Probabilmente sarà stato valutato che con una combinazione di colori del genere l’occhio vada ad affaticarsi di meno.