Recentemente, Riot Games ha rilasciato Valorant, un gioco FPS tattico 5v5 per Windows. Il gioco era già popolare quando era in beta chiusa ed ora è stato rilasciato ufficialmente in maniera globale. Ecco perché milioni di nuovi giocatori si sono precipitati sul sito del gioco free-to-play per provare il titolo non appena è stato rilasciato.

Tuttavia, diversi giocatori sono rimasti delusi dal fatto che Valorant non abbia una modalità classificata. Bene, è giusto far notare che la società aveva già programmato di rilasciare successivamente la modalità di ranked ed ora è confermato che Valorant otterrà una modalità competitiva la prossima settimana.

Valorant si prepara per l’arrivo delle classificate

Valorant aveva già una modalità Classificata quando il gioco era in beta chiusa, ma per qualche motivo non è stato rilasciata ufficialmente insieme al titolo. Tuttavia, Joe Ziegler, il direttore del gioco di Valorant, ha confermato su Twitter che la modalità competitiva uscirà probabilmente la prossima settimana.

La conferma di Ziegler sull’arrivo della modalità Classificata è stata sufficiente per entusiasmare i fan di Valorant. Alcuni giocatori, però, sono anche preoccupati che il prossimo aggiornamento di Valorant possa creare problemi ai loro PC. Questo perché i giocatori hanno già criticato in passato il software anti-cheat di Valorant, Vanguard, che causava crash nel loro sistema. Dunque, i giocatori vogliono che gli sviluppatori risolvano questi problemi prima di rilasciare la modalità classificata.

Tuttavia, è bello sapere che la squadra di sviluppatori di Valorant stia ascoltando la community. Si spera che quando saranno rilasciati ulteriori aggiornamenti, essi possano anche risolvere alcuni dei problemi relativi al gioco. La società potrebbe rilasciare presto nuove notizie sulla modalità in questione.