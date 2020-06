Nuove occasioni per gli utenti pronti a cambiare operatore, in questo periodo è stata attivata una torna in Vodafone dal retrogusto davvero incredibile, in tantissimi hanno la possibilità di mettere le mani su una promozione, la Special 50 Digital, che prevede tanti giga, minuti e SMS ad un prezzo veramente bassissimo.

Data la natura della stessa, come potrete tranquillamente immaginare, l’accesso risulta essere limitato agli uscenti da un determinato operatore, quale è Iliad o MVNO, in parallelo ad una versione SMS attack, quindi proposta ad personam a specifici numeri di telefono. Indipendentemente dalla soluzione, il costo iniziale da sostenere è comunque relativamente basso, si parlano di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone: la promozione da 50 giga al mese

La promozione prende comunque il nome di Special 50 Digital Edition, ha un costo fisso mensile di soli 7 euro, da versare direttamente tramite credito residuo, e prevede la possibilità di godere di un buonissimo bundle di contenuti, composto precisamente da 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia, per finire poi con SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri.

Tutto questo senza vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che potrete comunque decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza essere costretti a pagare una penale o un costo aggiuntivo. In parallelo, segnaliamo comunque la possibilità di raggiungere la velocità di 600Mbps in download, in perfette condizioni, con segnale 4.5G attivo e smartphone abilitato (controllate le specifiche del vostro modello).