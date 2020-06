La novità che molti attendevano è finalmente arrivata. Sky questa settimana ha ufficializzato il suo ingresso nel campo della telefonia, con le sue prime offerte relative alla Fibra Ottica. Grazie ad una doppia partnership con Fastweb e con Open Fiber, la pay tv garantisce quindi un ulteriore servizio a tutti gli abbonati.

Nasce Sky WiFi, ecco prezzi e metodi di attivazione per la Fibra Ottica

La nuova branchia della compagnia si chiama Sky WiFi. Il brand si propone come un vero e proprio operatore, alla pari di TIM, Vodafone o WindTre. Nel giorno del lancio, i dirigenti della pay tv hanno mostrato le prime tre offerte commerciali per il pubblico.

La promozione base si chiama Fibra 100%. Al prezzo di 29,90 gli utenti potranno utilizzare una connessione internet con velocità classiche della Fibra Ottica (sino ad 1 Gbps per il download) con telefonate voce a consumo. L’attivazione è già inclusa nel prezzo.

Per tutti gli utenti che hanno un’abitazione più grande e che desiderano estendere la copertura internet su più piani o in zone remote della casa vi è l’opportunità di attivare la seconda offerta, Fibra 100% con Ultra WiFi. I servizi restano gli stessi della precedente promozione, con l’aggiunta di dispostivi per l’estensione del segnale in più aree. Il prezzo, in questo caso, è di 32,90 euro.

L’ultima offerta di Sky WiFi è Fibra100% con Ultra Wifi + Voce Unlimited. Ai servizi già descritti in precedenza, si aggiungono in questo caso le telefonate illimitate a costo zero verso tutti i numeri attivi in Italia. Il prezzo, in tale occasione, sale a 37,90 euro.

Per tutte e tre le promozioni sono previsti tre mesi a costo zero offerti direttamente da Sky.