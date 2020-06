Hai acquistato un HUAWEI P30 Pro New Edition, HUAWEI P Smart Pro, HUAWEI P Smart (2020) o comunque sia, uno smartphone dotato di Google Mobile Services? A partire da oggi, puoi scaricare l’app DAZN e seguire gli eventi sportivi più importanti dal tuo dispositivo, con pochi e semplici clic.

Huawei, l’app DAZN può adesso essere scaricata gratuitamente da AppGallery

La notizia arriva a poche ore dalla ripartenza del campionato di calcio ed alla ripresa, in generale, dei grandi eventi sportivi. L’app DAZN è disponibile sullo Store proprietario del colosso cinese e può da qui essere scaricata gratuitamente. Questa è solamente una delle tante applicazioni che sono giunte sull’AppGallery in questi ultimi giorni, che conferma l’impegno nel voler rendere questo Store una valida alternativa al Play Store di Google, un luogo dove scaricare le proprie app preferite in modo sicuro.

Con DAZN, puoi accedere ad un ad un ampio catalogo sportivo che comprende tre partire ogni giornata di Serie A TIM, tutti i match della Serie BKT e le migliori competizioni europee, come LaLiga, la FA Cup e la EFL Championship. E ancora, la Liga ACB, la UFC, le gare motoristiche di NASCAR e IndyCar.

Ma non finisce qui. DAZN offre anche l’accesso ad alcuni canali tematici, come InterTV e Milan Channel, per assistere a ciò che accade nella vita quotidiana delle due squadre. Oltre ciò, il servizio mette anche a disposizione molti contenuti originali, di approfondimento, documentari e interviste che hanno come protagonisti i Big dello sport. DAZN può essere adesso scaricata gratuitamente dall’AppGallery.