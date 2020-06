Il periodo, soprattutto dopo il ban di Trump, non è semplice per Huawei ma l’azienda non ha intenzione di fermarsi. Il colosso sta distribuendo la sua interfaccia, la EMUi 10.1, a tutti gli smartphone designati anche se qualcuno si sarebbe soffermato già sul futuro prossimo.

Nei giorni scorsi è infatti venuta fuori una lista che parla della EMUI 11, interfaccia che arriverà probabilmente nel settembre prossimo per tutti.

EMUI 11 ed EMUI 10.1: ecco le liste per gli smartphone Honor e Huawei

EMUI 11

P40 e P40 Pro,

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10.1