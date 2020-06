L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, permette di richiedere una serie di offerte che includono nel prezzo quantità strepitose di minuti, SMS e Giga di traffico dati e tantissimi servizi aggiuntivi. Il low cost sfrutta il suo listino offerte per invogliare i clienti dei gestori rivali ad effettuare il trasferimento del numero ma mira al suo obiettivo anche attraverso iniziative davvero interessanti.

ho Mobile: offerte e novità per tutti i nuovi clienti!

I nuovi clienti ho Mobile possono procedere con l’attivazione di offerte disponibili a partire da soli 4,99 euro al mese. Le tariffe sono dedicate a gruppi ben precisi di clienti stabiliti in base al gestore di provenienza. Ognuno, quindi, può richiedere la promozione indicata dal low cost ho Mobile. Soltanto la nuova offerta solo Giga è rivolta indipendentemente a tutti i nuovi clienti.

I vantaggi garantiti dal low cost di Vodafone alimentano la curiosità dei vari utenti. Si fa riferimento soprattutto alla possibilità di ottenere le promozioni senza dover rispettare alcun tipo di vincolo e, in particolar modo, all’inesistenza di costi extra. Non mancano, inoltre, le periodiche iniziative mirate ai nuovi clienti, i quali proprio in questi giorni hanno la possibilità di ricevere una SIM e una ricarica in omaggio nei supermercati Iper.

Offerte ho Mobile: costi e dettagli!

Iniziamo dalle due offerte rivolte ai clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero: l’offerta ho. 4.99€ e l’offerta ho. 5.99€. Entrambe permettono di ricevere quantità illimitate di minuti ed SMS verso tutti i numeri; la seconda, però, include anche 70 GB di traffico dati in 4G Basic.

Le due tariffe non possono essere richieste dai clienti Kena Mobile e Daily Telecom, i quali insieme ai clienti che richiedono l’attivazione di una nuova linea, hanno a disposizione l’offerta ho. 8.99€, che prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

I clienti Vodafone, Tim e WindTre hanno a disposizione l’offerta ho. 12.99€, che prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

L’offerta solo Giga, infine, può essere attivata da tutti i clienti interessati, che hanno la possibilità di ricevere 100 GB di traffico dati in 4G Basic a soli 12,99 euro al mese.