Il grande calcio torna sul piccolo schermo di casa con la nuova versione FIFA 21 ormai vicina al suo debutto pubblico. Dopo una manciata di indiscrezioni si stanno tirando le somme su quelle che potrebbero essere le date di uscita per le varie piattaforme. L’annuncio sarà comune agli utenti PC, PlayStation ed XBOX ma ci saranno diverse versioni del gioco che faranno la soddisfazione dei fan più accaniti.

Le novità sono, neanche a dirsi, decisamente importanti per quanto riguarda i bundle e quindi anche i prezzi previsti al day-one per le versioni fisiche e digitali del gioco che ci porterà sul campo contro amici e professionisti di fama mondiale. Ed eccoci quindi alla nuova rassegna informativa sul titolo più atteso del 2020.

FIFA 21: possibile calendario delle uscite su tutte le piattaforme, ecco quai potrebbero essere i nuovi contenuti esclusivi per gli utenti

Entro il prossimo autunno i nostri polpastrelli torneranno a picchettare sui tasti e sulle manopole dei controller collegati alle nostre console. Si ipotizza l’uscita di Fifa 21 per il prossimo autunno, temporalmente in linea con le previsioni del periodo dopo il Coronavirus che ha rimandato di qualche settimana l’atteso evento. Come data ipotetica si è fornita quella del 20 -21 Settembre in accesso anticipato con una pubblicazione totale stimata per il 25 settembre.

Entro tale data potrebbero giungere all’attenzione di tutti le tre versioni del gioco di calcio più amato di tutti i tempi. In particolare avremo:

Standard Edition : 69,99 euro

: 69,99 euro Champions Edition : 89,99 euro

: 89,99 euro Ultimate Edition: 99,99 euro

Le versioni cambiano per extra contenuti forniti dallo sviluppatore rispetto alla versione base. Giungeranno alla cortese attenzione del pubblico vecchia scuola legato alla propria PS4 ed XBOX One ma non si disdegneranno anche le nuove leve con PS5 ed a quanto pare con Google Stadia, dopo il poco confortante annuncio di un mancato porting lo scorso anno. Restate sintonizzati in vista di notizie ufficiali.