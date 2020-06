CoopVoce: due offerte per battere Vodafone e TIM, si parte da 5 euro

Dare un’occhiata al mercato mobile quando si cerca di cambiare gestore è diventato semplice viste le tante opportunità offerte. Tra queste ci sono anche i tantissimi gestori virtuali, i quali negli ultimi anni hanno guadagnato molto terreno.

CoopVoce risulta certamente una delle scelte più valutate dagli utenti, proprio perché riesce a congiungere qualità, quantità ma soprattutto convenienza. Questo gestore ha goduto di fortune alterne negli ultimi anni, fino ad arrivare al punto in cui si trova ora, ovvero tra i primi in assoluto. La grande affidabilità è infatti affare di CoopVoce, azienda che a detta degli utenti non ho mai tirato fuori brutte sorprese dopo la sottoscrizione di un’offerta. Attualmente l’obiettivo è quello di andare ancora più avanti, e proprio per questo sono nate due soluzioni del tutto nuove che trovate ufficialmente sul sito.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 arriva con la Easy+ e con molti contenuti da offrire

CoopVoce sta continuando a dettare legge tra i gestori virtuali, dove in pochi sembrano in grado di tenergli testa. L’ulteriore dimostrazione è arrivata con le nuove offerte presenti attualmente sul sito ufficiale, le quali hanno arricchito la ormai celebre linea ChiamaTutti.

La nuova Top 30 e la Easy+ hanno tutto ciò che serve anche se in misure diverse. La prima permette di avere 30 giga in 4G per navigare sul web, 1000 SMS e minuti senza limiti verso tutti. La seconda invece offre 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3GB di traffico dati in 4G per navigare. I prezzi sono rispettivamente di 9 e 5 euro al mese.