Molto spesso, gli utenti non sono contenti di pagare le tasse. Ovviamente però, sono obbligati a pagarle, anche perché senza il pagamento di queste non si potrebbe accedere a servizi che fanno funzionare un’abitazione, come ad esempio l‘energia elettrica. Abbiamo avuto modo di assistere a situazioni dove veniva mostrato come modificare gli apparati di misurazione, e tra questi abbiamo i contatori.

Nell’ultimo periodo proprio nella capitale, grazie ad un’operazione congiunta delle Forze dell’Ordine, molte persone sono state arrestate. Gli arresti sono dovuti in seguito alla scoperta di manomissione di molti contatori. Il motivo principale per cui venivano effettuate queste manovre era ovviamente quello di abbassare o, in casi ancor più gravosi, di azzerare il costo delle bollette. Enel e Acea sono le aziende che hanno subito il maggior numero di truffe.

Contatori modificati: la truffa sembra essere stata progettata in maniera efficace

La tecnica utilizzata per far sì che tutto ciò avvenga sembra essere molto diffusa su tutta la penisola ed è la tecnica del magnete. Questa tecnica prevede il posizionamento di un grosso magnete di fianco o sopra il contatore. Effettuando questo tipo di manovra, il contatore rallenta i suoi giri e, in alcuni casi, li blocca. L’apparato di misurazione in questo modo segnala dei consumi nettamente minori a quelli normali.