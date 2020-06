L’ultima versione dell’app Ricerca Google per Android TV potrebbe presto includere il supporto di Voice Match per Google Assistant. Questo è solo una parte di una serie di integrazioni negli anni che l’assistente digitale ha apportato alla piattaforma Android TV.

Le persone di 9to5google hanno condiviso le loro analisi dell’ultima versione dell’APK di Ricerca Google per Android TV, che apparentemente è passata dalla versione 3.14.2 alla versione 4.2.0. Sembra che una versione 4.1.0 è stata rimossa per alcuni problemi ma, la cosa in comune con entrambe le versioni, è che sembra esserci una migliore integrazione per Google Assistant e Google Home per la piattaforma Android TV.

Android TV, ora la TV riconoscerà la tua voce

Voice Match è qualcosa di utile che altoparlanti e display intelligenti includono e ora potrebbe presto arrivare anche su Android TV. Ciò significa che sarai in grado di avere fino a sei profili su un singolo account Google Assistant e l’assistente sarà in grado di distinguere le diverse voci quando si utilizzano i comandi. Dunque, a quanto pare sarà più facile avviare l’account Netflix corretto o avviare Stadia e altri servizi sul tuo TV.

La funzione Voice Match consente a Google Assistant di differenziare la voce di un utente da un’altra. Il modello vocale unico che forma è memorizzato sul dispositivo, ma Google afferma che a volte potrebbe essere inviato sui server temporaneamente per identificare meglio la voce. Le stringhe sull’aggiornamento di Ricerca Google sembrano indicare che la funzionalità arriverà presto per Android TV. Ci sarà anche la possibilità di rimuoverlo dalle impostazioni.

Non sappiamo ancora quando Google implementerà questa funzione per Android TV. Potrebbe arrivare assieme al nuovo dongle in arrivo con nome in codice Sabrina. Probabilmente lo scopriremo tra qualche settimana.