Amazon è nuovamente nel mirino di alcuni cyber-criminali. Un nuovo tentativo di frode online sta sfruttando illecitamente il nome del colosso per trarre in inganno gli utenti e sottrarre loro informazioni sensibili e denaro. Il furto si nasconde dietro un SMS apparentemente inviato da Amazon, che invita l’utente a richiedere un regalo cliccando sul tipico link truffaldino. A differenza dei casi fino ad ora riscontrati, l’SMS in questione presenta un particolare da non sottovalutare.

SMS smishing: nessun regalo da parte di Amazon, è solo un nuovo tentativo di frode online!

Il colosso dell’e-commerce Amazon non ha nulla a che vedere con l’ultimo SMS smishing ricevuto da tantissimi utenti. Ancora una volta si tratta di un tentativo di frode online che, proponendo un iPhone in regalo, si pone l’obiettivo di attirare l’attenzione della vittima e quindi poter procedere con la truffa estorcendo dati sensibili e denaro.

I messaggi truffaldini come questo non sono una novità. In più occasioni i malfattori hanno sfruttato il nome e il logo di Amazon per creare siti fraudolenti e comunicazioni fittizie con lo scopo di mettere in atto delle vere truffe. Il caso in questione presenta un particolare che fa la differenza.

L’SMS, infatti, riporta il nome della vittima instaurando un rapporto confidenziale che potrebbe indurre l’utente ad affidarsi alla comunicazione. E’ fondamentale, quindi, non lasciarsi sopraffare e non cliccare sul link proposto poiché l’iPhone in regalo è soltanto un espediente impiegato per attirare l’attenzione.

Verificare l’attendibilità di quanto ricevuto è sempre fondamentale poiché nessuno offre premi e denaro senza volere nulla in cambio. Si consiglia, quindi, di non fornire i propri dati personali e di procedere con la massima cautela.