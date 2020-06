Netflix è una delle piattaforme di streaming online più utilizzata al mondo soprattutto perché è una delle poche che offre un’ampia scelta di contenuti multimediali tra serie televisive, film, documentari e cartoni animati. Gli utenti che usufruiscono di un abbonamento mensile Netflix hanno apprezzato notevolmente le serie televisive conosciute come After Life, Peaky Blinders e Sex Education.

Sono tutte e tre serie televisive di origine britannica, ma ognuno vanta una trama originale affrontando tematiche differenti e interessanti. Ad oggi tutte e tre sono in lavorazione per delle nuove stagioni, e tantissimi fan si domandano quando arriveranno questi nuovi episodi sulla piattaforma.

Netflix è pronta per mandare in onda le nuove stagioni di Peaky Blinders, Sex Education e After Life: ecco quali sono gli aggiornamenti

In rete non si è fatto altro che parlare della nuova stagione di Peaky Blinders, soprattutto durante il lockdown, perché secondo alcune voci la sesta stagione sarebbe slittata all’anno prossimo a causa dell’arrivo del Coronavirus. Fortunatamente la produzione ha iniziato nuovamente le riprese, dunque, la sesta stagione potrebbe arrivare nei tempi previsti anche se non si conoscono tutti i particolari a riguardo.

Buone notizie anche per quanto riguarda After Life che ha lanciato la sua seconda stagione nelle settimane precedenti. Ad oggi Ricky Gervais ha confermato la terza stagione in arrivo e si vocifera che gli episodi saranno dodici dalla durata di circa quaranta minuti ciascuna.

Sex Education è un’altra serie televisiva che ha confermato la terza stagione. Il coronavirus ha bloccato le riprese e ad oggi non si conoscono ulteriori dettagli sull’andamento del lavoro. Non resta che aspettare notizie da parte di Netflix o dalla produzione stessa.