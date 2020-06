Parecchi italiani scoprono finalmente il piacere di navigare online senza vincoli o restrizioni grazie al WiFi Gratis. Per molti significa un addio alle classiche offerte 4G e 5G dei vari operatori. Chi si trova a stretto contatto con la nuova rete italiana scopre il beneficio di una rete illimitata e senza spese promossa dal Governo e già attiva in numerose regioni del Paese. Ecco a che punto siamo con la nuova iniziativa che concede connettività ad oltranza a chiunque.

WiFi Italia Gratis per sempre: ecco cosa serve per connettersi sempre e comunque

Infratel si occupa del cablaggio per la nuova rete promossa nel contesto di Piazza WiFi Italia, il progetto nazionale che concede Internet senza SIM e senza un abbonamento mensile da rinnovare. Gli hotspot si possono usare scaricando ed installando una semplice app mobile. Questa è disponibile per dispositivi Android ed iOS e sblocca l’uso delle piattaforme digitali dalla navigazione al gaming. Valida per turisti e residenti necessita soltanto di un account utente. Dopo il login si è pronti a navigare zero spese dal proprio smartphone fino alla velocità massima di 30 Mbps.

L’iniziativa prosegue il suo iter dopo essere passata in rassegna alle aree terremotate di Amatrice ed alle zone con densità demografica inferiore o uguale ai 2000 abitanti. Si prefigge lo scopo di rimettere in pari la Nazione sul piano della digitalizzazione nel quadro dei servizi UE.

Il sito ufficiale dimostra lo stato di sviluppo del progetto tramite una cartografia ed una serie di contenuti esplicativi da consultare subito. In vista di ulteriori aggiornamenti e di nuovi Comuni aderenti ai bandi vi rimandiamo alle nostre pagine. Seguiteci per ulteriori dettagli e fateci sapere se riscontrate problemi di connessione o limiti specifici alla rete in uso.